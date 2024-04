Krški policisti nasilnežu, ki je dalj časa zlorabljal partnerko, zasegli več kosov orožja in naboje RTV Slovenija Krški policisti so v okviru preiskave nasilja v družini pri 38-letniku, ki se je dalj časa verbalno in fizično znašal nad svojo partnerko, našli pištolo, dve puški in večjo količino nabojev. Moškega so pridržali in mu izrekli prepoved približevanja žrtvi.

Sorodno