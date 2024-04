Dalj časa pretepal partnerko, obiskali so ga policisti in ostali odprtih ust zurnal24.si Krški policisti so v hišni preiskavi pri 38-letnem moškem, ki se je znašal nad partnerko, našli in zasegli več kosov orožja, naboje in prepovedano drogo. Zaradi več kaznivih dejanj so ga ovadili na tožilstvo, na upravno enoto pa bodo podali pobudo za odvzem orožja, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

