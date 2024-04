Dušan Smodej med govorci in finalisti za nagrado na beneškem forumu SiOL.net Na beneškem forumu za kuratorje sodobne umetnosti naj bi imel po poročanju portala N1 kot eden izmed finalistov za nagrado za mladega kritika govor tudi Dušan Smodej, glavni akter afere Fotopub, ki je dve leti nazaj pretresla slovensko javnost. Zoper Smodeja teče kazenska preiskava, ljubljanski kriminalisti so na ljubljansko okrožno sodišče podali dve kazenski ovadbi zaradi očitkov dejanj spolnega nasilja in goljufije.

