Dušana Smodeja ne bo na beneškem forumu SiOL.net Potem ko smo včeraj poročali, da je Dušan Smodej med finalisti in govorci za nagrado za mladega kritika na beneškem forumu, so ga organizatorji s seznama kmalu umaknili in poslali tudi uradno opravičilo, poroča portal N1.

Sorodno















Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Robert Golob

Alenka Bratušek

Luka Dončić

Janez Janša