Danes Furs nekaterim nakazuje, preverite, če ste med njimi Lokalec.si Finančna uprava RS (Furs) je danes 316 lastnikom v lanskih poplavah poškodovanih stanovanj in hiš nakazala za 1,4 milijona evrov predplačil za obnovo. Doslej je vlada v ta namen več kot 7000 upravičencem nakazala skupno 33,5 milijona evrov, so sporočili iz Fursa. Seznam upravičencev je na podlagi podatkov iz spletne aplikacije Ajda pripravilo ministrstvo za naravne vire in prostor. Seznam prejemni ...

Sorodno

























Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Boštjan Poklukar

Bojan Kumer

Anže Kopitar

Marjan Šarec