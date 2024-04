Iz ljubljanske veleblagovnice Nama so odpustili glavno blagajničarko Lidijo Kaplan. Delodajalec je zaposleni vročil izredno odpoved, saj naj bi pred pričo izjavila, da brunarica na Pokljuki ni več last Name, ampak jo je v last dobila nekdanja direktorica tega podjetja Simona Kozjek. Po navedbah sindikata, delodajalec Kaplan očita žaljivo obdolžitev in obrekovanje. Kaplan pa zanika, da bi kadarkol ...