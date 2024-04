V Nami IN odpustili sindikalno zaupnico Dnevnik V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije so prepričani, da je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi sindikalni zaupnici Lidiji Kaplan v podjetju Nama IN neutemeljena in nezakonita. Skladno s tem od Name IN zahtevajo preklic odpovedi pogodbe o...

Sorodno







Omenjeni Zavarovalnica Triglav Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Robert Golob

Milan Zver

Matjaž Nemec

Luka Dončić