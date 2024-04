Piše: Domen Mezeg (Nova24tv.si) “Migracijski pakt ni dovolj ambiciozen pri zaščiti interesov Evropske unije in ne daje jasnega sporočila, da so meje EU varovane ter da ilegalni vstopi niso mogoči,” je sporočila evroposlanka Romana Tomc. Evropski parlament danes glasuje in razpravlja o evropskem paktu s področja migracij in azila, za celovito urejanje problematike v regiji in vsebuje deset zakonoda ...