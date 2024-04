Madžarska in Poljska nasprotujeta migrantskim kvotam, prav tako tudi slovenska evroposlanca Romana Tomc in Milan Zver Nova24TV Evroposlanci so, kot smo že poročali, včeraj na veliko zadovoljstvo Evropske komisije in njene predsednice Ursule von den Leyen potrdili evropski pakt o migracijah in azilu, katerega cilj je celovito urediti upravljanje migracij v EU. Največ prahu seveda še naprej dviguje sistem migrantskih kvot in solidarnosti, kar pomeni, da bi migrante v okviru EU premeščali iz države v državo. V Bruslju so o

Sorodno