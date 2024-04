(VIDEO) V novi številki Demokracije preberite: Putinova agentura v Bruslju in Sloveniji; Uničevalna dejanja Věre Jourove; Koalicija uničuje slovenstvo; Poplavna obnova povsem zastala; intervjuja: Aleš Hojs in Aleksander Hribovšek Demokracija Piše: G. B. V novi Demokraciji pišemo o tem, kako so slovenski dominantni mediji zavestno zamolčali vplivne Putinove podpornike v samem vrhu slovenske tranzicijske levice, medtem ko so hoteli povezave s Putinom naprtiti opozicijski SDS. Pišemo, kako je evropska komisarka in podpredsednica Evropske komisije Věra Jourová zlorabila svoj položaj za pritisk na slovensko ustavno sodišče. Objavljamo poro ...

