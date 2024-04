Piše: Gašper Blažič Bolj ko se bliža začetek uradne kampanje za volitve v evropski parlament, večja je nervoza na tranzicijski levici. Čeprav poslanci v evropskem parlamentu nimajo večjega vpliva na notranjo politiko, pa rezultati in razmerja med strankami pokažejo realno stanje. Postalo pa je jasno še nekaj, in sicer to, kolikšen je v resnici vpliv Kremlja na evropsko in tudi slovensko politiko. ...