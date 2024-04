V izraelskem napadu ubiti trije sinovi in več vnukov vodje Hamasa Dnevnik Vodja palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismail Hanija je danes za katarsko televizijo Al Jazeera povedal, da so bili v izraelskem zračnem napadu ubiti trije njegovi sinovi in najmanj trije vnuki. Kljub temu je zagotovil, da smrt njegovih...

Sorodno

Omenjeni Izrael

Palestina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Boštjan Poklukar

Milan Zver

Luka Dončić