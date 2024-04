V javnosti se je razširil posnetek, ki je ujel trenutek, ko je vodja Hamasa Ismail Haniyeh v prejetem klicu izvedel, da so v zračnem napadu v Gazi umrli njegovi sinovi in vnuki. Moč je slišati pretreseno osebo, ki je prvič sporočila Haniyehu o smrti njegovih sinov in vnukov. Haniyeh je komajda spremenil telesno govorico in ostal nevtralen, ko je tekom izjav za medije izvedel za pretresljivo no ...