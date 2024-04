“Raziskovalni inštitut” 8. marec “joka od sreče”. Pravijo, da je Evropska komisija potrdila “njihov” predlog za zbiranje podpisov za varen in dostopen splav v Evropi. Človek v resnici sploh ne razume, o čem govorijo, saj je splav v EU in tudi v Sloveniji skoraj v vseh državah dostopen in varen. “Leta po tem, ko je Evropa zatrjevala, da se na področju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu ...