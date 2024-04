“Ljudje! Jokamo od sreče!” – V Inštitutu 8. marec veseli, ker je Evropska komisija registrirala pobudo za varen in dostopen splav topnews.si Evropska komisija registrirala pobudo Inštituta 8. marec za varen in dostopen splav Organizatorji pobude imajo zdaj šest mesecev časa za začetek zbiranja podpisov. Potrebujejo jih milijon iz vsaj sedmih članic EU. Kot so še sporočili iz Inštituta 8. marec, bodo milijon podpisov začeli zbirati kmalu, saj jih želijo zbrati pred junijskimi evropskimi volitvami. “Zagotoviti želimo, […]...

