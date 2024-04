Pet golov Olimpije, a le točka. Celje že na plus 12. Sportal Nogometaši Celja so naredili še en pomemben korak k osvojitvi naslova državnega prvaka. Po izvrstnem prvem polčasu so v zadnjih minutah z Bravom sicer trpeli, a izvlekli zmago z 2:1. Njihov prvi zasledovalec, Olimpija, je z zadnjeuvrščenimi Radomljami osvojila le točko (2:2), potem ko so ji tri gole razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Rogaška je vse bolj varna pred cono izpada iz prve lige...

