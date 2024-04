Bogatinov do prve zmage na klopi Kopra 24ur.com Nogometaši Kopra so v 30. krogu Prve lige Telemach doma premagali Aluminij z 2:1 (0:1). Dvoboj med Koprom in Aluminijem je bil bolj pomemben za Kidričane. Za Koprčane je že nekaj časa jasno, da svojih ciljev v sezoni ne bodo izpolnili, zato je Oliver Bogatinov na klopi zamenjal Aleksandra Radosavljevića, medtem ko se Aluminij krčevito bori za obstanek v ligi.

