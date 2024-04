(FOTOGALERIJA) Od včeraj odprta razstava Jama pod Macesnovo gorico – slovenski Katin Demokracija Piše: C. R. Včeraj, 10. aprila 2024, so v Platonovi dvorani Zavoda sv. Stanislava v Ljubljani odprli razstavo Jama pod Macesnovo gorico – slovenski Katin. Avtor razstave je zgodovinar dr. Jože Dežman, v strokovni ekipi pa so Luka Rozman (vodja arheološke ekipe), dr. Petra Leben Seljak (antropologija), dr. Uroš Košir (analiza najdenih predmetov), dr. Andrej Mihevc (speleologija), dr. Mitja Ferenc i ...

Sorodno







Omenjeni Janez Janša

Ljubljana

SDS Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Robert Golob

Alenka Bratušek

Luka Dončić

Janez Janša