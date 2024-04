Črni in beli notranji svetovi Braneta Severja Dnevnik Včeraj so v ljubljanski Galeriji Equrna odprli razstavo doma in v tujini večkrat nagrajenega slikarja Braneta Severja z naslovom Črno na belem. Razstavljeni ciklus je nastajal od leta 2016, avtor pa je v ustvarjalnem procesu izhajal iz notranjih...

