Vavčerji za tiste, ki so zaradi požarov bežali z grškega Rodosa Cekin.si Grčija je uvedla "brezplačne" počitnice za turiste, ki so lani bežali pred požari na grškem otoku Rodos. Do 25.000 turistov, večinoma iz Velike Britanije, je v čakalni vrsti za vavčerje, ki bodo pokrili teden dni bivanja v hotelu.

