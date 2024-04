Brezplačne počitnice v Grčiji za turiste, ki so lani zbežali pred požari RTV Slovenija Devet mesecev po gozdnih požarih, ki so lani pustošili po Rodosu, je Grčija lansirala prve "brezplačne" počitnice za več tisoč turistov, ki so bili prisiljeni zbežati s tega sredozemskega otoka.

Sorodno



Omenjeni Grčija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boštjan Poklukar

Luka Dončić

Alenka Bratušek

Matjaž Han