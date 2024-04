Mediji: Končalo se je sojenje vpletenim v goljufiji BBC SiOL.net Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je z izrekom štirih obsodilnih sodb in ene oprostilne v sredo končalo sojenje peterici obtoženih, da so bili vpleteni v goljufijo in pranje denarja na račun britanske medijske korporacije BBC. Najvišja kazen znaša tri leta in dva meseca, vsi obsojeni pa bodo morali plačati tudi denarno kazen, poročajo časniki.

