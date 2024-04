Piše: C. R. V raketnih napadih na mesto Odesa na jugu Ukrajine so umrli najmanj štirje ljudje, so v sredo sporočile regionalne oblasti. Iz regije Harkiv poročajo o silovitem ruskem obstreljevanju. Ruske oblasti v obmejni regiji Kursk so medtem danes sporočile, da so v napadu ukrajinskega drona umrli trije civilist, med njimi dva otroka. V Odesi na jugu Ukrajina so ruske rakete zahtevale štiri živl ...