Umrl je O. J. Simpson 24ur.com Ameriški portal TMZ je sporočil, da je umrl nekdanji igralec ameriškega nogometa, igralec in voditelj O. J. Simpson. Umrl je star 76 let po bitki z rakom. Novico je potrdila njegova družina. "10. aprila je naš oče, Orenthal James Simpson, podlegel bitki z rakom. Obkrožen je bil s svojimi otroki in vnuki. V tem času vas njegova družina prosi, da spoštujete njihove želje po zasebnosti," so zapisali...

