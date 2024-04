Evropski parlament na pobudo Slovenije sprejel nova pravila glede označevanja porekla mešanic medu Vlada RS Evropski parlament je v sredo, 10. aprila 2024, potrdil predhodni politični dogovor v zvezi s predlogi Evropske komisije za večjo preglednost pri označevanju porekla mešanic medu. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić dosežen dogovor pozdravlja, saj je to pomemben korak v smeri zagotavljanja preglednosti za potrošnike in v boju proti potvorbam medu.

