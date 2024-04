Hokej na ledu: Zmaga Slovenije na tekmi z Avstrijo Dnevnik Hokejisti Slovenije so se v Tivoliju na pripravljani tekmi pred svetovnim prvenstvom divizije I pomerili z Avstrijo in jo premagali s 5:2 (3:0, 1:1, 1:1). Za rise, ki so vodili že s 4:0, so gole dosegli Ograjenšek, Simšič, Kuralt, Drozg in Jezovšek....

