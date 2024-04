Risi dvakrat premagali Avstrijce Dnevnik V četrtek so slovenski hokejisti, ki se pripravljajo na svetovno prvenstvo divizije I-A, ki bo med 28. aprilom in 4. majem v Bolzanu, v ljubljanski dvorani Tivoli premagali avstrijske s 5:2 (3:0, 1:1, 1:1), danes v Beljaku pa so bili boljši s 6:0...

