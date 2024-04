Kot v filmu: napis "Na pomoč" jim je rešil življenje RTV Slovenija Ameriška obalna straža je z otoka v Mikroneziji rešila tri moške, potem ko so s palmovimi listi v pesku sestavili napis "Na pomoč. " Zaradi oznake so trojico sicer izkušenih pomorščakov našli dva dni po tem, ko so odšli na jadranje.

