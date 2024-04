Izdaja odločb za ublažitev premoženjske škode zaradi poplav in plazov avgusta 2023 Vlada RS Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo danes izdala odločbe na podlagi Odloka o zagotavljanju nujne finančne pomoči za ublažitev premoženjske škode na kmečkih in poslovnih stavbah ter kmetijskih zemljiščih zaradi poplav in plazov avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 18/24, v nadaljevanju: odlok)

