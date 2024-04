Priprava in uživanje hrane naj bi prinašala veselje, a kaj, ko je na policah toliko možnosti. Ko kupujemo hrano, ni dovolj razmišljati le o okusu in videzu, pozorni moramo biti tudi na kakovost, varnost in trajnost. Odličen kažipot pri izbiri živil so evropske sheme kakovosti, ki zagotavljajo visoko kakovost in pristnost, hkrati pa prispevajo k ohranjanju tradicije in identitete posameznih geografskih območij.