V nedeljo in četrtek ponoči zaradi del popolna zapora dela Dunajske ceste Delo Zaradi dostave konstrukcije viadukta bo v nedeljo od 19. do 5. ure zjutraj ter v četrtek, 18. aprila, prav tako od 19. do 5. ure zjutraj za ves promet zaprta Dunajska cesta na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF, so danes sporočili z ljubljanske občine.

