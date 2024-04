Zapora dela Dunajske in Linhartove ceste Dnevnik Mestna občina Ljubljana opozarja, da bo odsek Dunajske ceste med križiščema s Trgom Osvobodilne fronte in Vilharjevo cesto v jutri (nedeljo) med 19. uro zvečer in 5. uro zjutraj zaprt za ves promet. Enaka zapora bo sledila še v četrtek, 18. aprila,...

