Pahor in Mattarella na Univerzi v Trstu prejela častna doktorata iz prava SiOL.net Nekdanji predsednik republike Borut Pahor in aktualni italijanski predsednik Sergio Mattarella sta danes na Univerzi v Trstu prejela častna doktorata iz prava. Kot so utemeljili na slovesni podelitvi, sta priznanje prejela, ker sta se odločno zoperstavila ozkoglednosti nacionalističnega egoizma in se zavzela za politiko sprave.

