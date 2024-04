»Prostor je gesto sprejel z odobravanjem, ker je v njej videl zarjo svetle prihodnosti« Primorski dnevnik Nagovor Boruta Pahorja ob prejemu častnega doktorata Univerze v Trstu. Besedilo objavljamo v celoti. Spoštovani gospod predsednik, Spoštovani gospod župan, Spoštovani gospod rektor, Spoštovani profesorski in študentski zbor, Ekscelence, Dame in gospodje. Srečen in ponosen sprejemam visoko priznanje Univerze v Trstu. Iskreno in od srca se univerzi zahvaljujem za čast, ki sem je deležen. Še posebej veliko ...

