Proti Hamasu in Islamskemu džihadu uvedli sankcije zaradi spolnega nasilja 24ur.com Države članice EU so zaradi spolnega nasilja med napadom na Izrael 7. oktobra lani uvedle sankcije proti oboroženemu krilu in posebnim enotam palestinskega islamističnega gibanja Hamas ter oboroženemu krilu palestinske militantne skupine Islamski džihad, so sporočili iz Bruslja.

