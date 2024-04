Policisti obravnavali več nesreč, tatvino in mučenje živali Vestnik Pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali sedem prometnih nesreč, v eni od teh se je lažje telesno poškodoval kolesar, štiri kazniva dejanja, štiri kršitve javnega reda in miru ter devet primerov povoženja divjadi.





