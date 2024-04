Streljanje v romskem naselju in kamenjanje policistov – Olaj: To je posledica neukrepanja vlade Nova24TV “Odsotnost pripravljenosti vlade za sistemsko ureditev romske “problematike” se kaže v stopnjevanju nasilja,” izpostavlja nekdanji generalni direktor policije dr. Anton Olaj, potem ko je odjeknila novica o nedavni policijski intervenciji v Kerinovem Grmu zaradi prijave streljanja, ki se je končala s kamenjanjem policistov. V sobotnih večernih urah so bili policisti obveščeni glede streljanja v ...

