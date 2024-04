Na inšpektoratu za delo val odpovedi: krivi mobing in slabi odnosi? 24ur.com Inšpektorat za delo je zajel val odpovedi, od januarja lani se je poslovilo 27 zaposlenih, domnevno tudi zaradi mobinga in slabih odnosov. Na ministrstvu za delo so z odzivi skopi, pojasnili so le, da so s tamkajšnjimi razmerami seznanjeni. Naj bi se pa glavni inšpektorici za delo Katji Čoh Kragolnik majal stolček.

