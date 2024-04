Inšpektorat za delo je zajel val odpovedi, od januarja lani se je poslovilo 27 zaposlenih, domnevno tudi zaradi mobinga in slabih odnosov. Na ministrstvu za delo so z odzivi skopi, pojasnili so le, da so s tamkajšnjimi razmerami seznanjeni. Naj bi se pa glavni inšpektorici za delo Katji Čoh Kragolnik majal stolček, je izvedela STA.