Zaradi streljanja posredovala policija, ki so jo napadli s kamenjem SiOL.net Policisti so v soboto zvečer zaradi prijav o streljanju posredovali v Kerinovem Grmu in pridržali 26-letnika, ki se je do policistov nedostojno vedel in jim poskušal pobegniti. V Metliki pa so, prav tako v soboto zvečer, 62-letnemu domačinu zasegli pištolo, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

