Ognjen Backović: To se mi zdi neverjetno Sportal Slovenski rokomet slavi zgodovinski uspeh. Po moški reprezentanci se je v nedeljo z zmago nad Črno goro na olimpijske v Parizu prvič v zgodovini zavihtela še ženska izbrana vrsta, ki je z drugim mestom na kvalifikacijskem turnirju v Neu-Ulmu uresničila velike sanje. "To, da se je Slovenija tako v moškem kot ženskem rokometu zavihtela na olimpijske igre, se mi zdi neverjetno in zgodovinsko, ob tem ...

Sorodno



























































Omenjeni Črna gora

Ognjen Backović

Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Kristjan Čeh

Tanja Fajon

Matjaž Han

Robert Golob