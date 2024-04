Skorajda ni dneva v letu, da ne bi obravnavali voznikov pod vplivom alkohola, opozarjajo celjski policisti. Zgolj v tem vikendu so ustavili tri voznike, ki so vozili pijani in tako ogrožali promet. Na voznika tovornjaka, ki je močno vijugal po avtocesti, so jih opozorili občani. Ko so tovornjak ustavili, pa se je izkazalo, da je imel voznik kar tri promile alkohola v krvi.