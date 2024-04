Tovornjakar vozil s kar tremi promili alkohola Dnevnik Celjski prometni policisti so v soboto popoldne prejeli več klicev o tovornjaku, ki je vijugal po avtocesti in tudi sicer vozil izrazito nezanesljivo. Policisti so voznika tovornjaka ustavili v okolici Dramelj, izkazalo pa se je, da je voznik iz...

