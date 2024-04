Umrl dolgoletni poslanec italijanske narodne skupnosti Roberto Battelli Primorske novice Umrl je nekdanji poslanec italijanske narodne skupnosti v DZ Roberto Battelli, so objavili na spletni strani DZ. Star je bil 69 let. Funkcijo poslanca DZ je opravljal sedem mandatov, in sicer od leta 1992 do leta 2018.

