Umrl je dolgoletni poslanec Roberto Battelli Reporter Umrl je nekdanji poslanec italijanske narodne skupnosti v DZ Roberto Battelli, so objavili na spletni strani DZ. Star je bil 69 let. Funkcijo poslanca DZ je opravljal sedem mandatov, in sicer od leta 1992 do leta 2018. Battelli se je rodil 19. oktobra 195

