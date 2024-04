Policisti Policijske postaje Maribor I so 14. aprila 2024 odvzeli prostost in pridržali osumljenca kaznivega dejanja ropa (206. čl. KZ-1), ki so ga policisti obravnavali 24. marca v večernih urah na enem izmed bencinskih servisov v Mariboru. Takrat je moški z ostrima predmetoma ob vstopu v poslovni prostor zagrozil zaposlenemu in od njega zahteval denar. “Zaposleni je denar položil na prodajni pu ...