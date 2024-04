Mariborski policisti prejeli 42-letno žensko, ki je oropala trgovino Lokalec.si Policisti Policijske postaje Maribor I so 26. februarja 2024, v eni izmed trgovin na območju Nove vasi v Mariboru, obravnavali kaznivo dejanje ropa (po 206. členu KZ-1). “Zamaskirana storilka je vstopila v trgovino, pristopila do blagajne in z ostrim predmetom v roki zagrozila prodajalki, da ji izroči denar,” opišejo na PU Maribor. Zaposlena je denar položila na pult, katerega je neznana storilka ...

Sorodno







Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Jan Oblak

Primož Roglič

Tanja Fajon

Peter Prevc