Umrl 58-letni motorist, nesrečo povzročil 30-letni moški Lokalec.si 13. 4. 2024 okoli 16.30, je med voznikom avtomobila in motoristom, na cestni relaciji Škofja Loka-Železniki prišlo do nesreča. “Zapisali smo, da je po podatkih s katerimi razpolagamo 30-letni voznik z avtomobilom vozil proti Železnikom in zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je pravilno pripeljal 58-letni motorist,” poroča PU Kranj. Med njima je prišlo do trčenja. Motorist je bil hudo ...

Sorodno







Omenjeni Kranj

Škofja Loka

Železniki Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Matjaž Han

Boštjan Poklukar

Asta Vrečko