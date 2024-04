Za posledicami prometne nesreče, ki se je v soboto zgodila na cesti med Škofjo Loko in Železniki, je umrl 58-letni motorist, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah so policisti letos obravnavali 483 prometnih nesreč, lani v enakem obdobju 469, za posledicami nesreč sta letos umrli dve osebi, lani v enakem obdobju tri.