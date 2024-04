Namesto žaluzij in rolet našli deset milijonov kosov cigaret Primorske novice Uslužbenci Finančnega urada Koper so se 3. aprila na podlagi različnih indikatorjev tveganja odločili za podrobnejši pregled zabojnika, ki je v Koper prispel iz Turčije. Pošiljka naj bi vsebovala rolete, žaluzije ter plise zavese za znano češko podjetje. Namesto teh so cariniki odkrili deset milijonov kosov neprijavljenih cigaret.

